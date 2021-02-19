Son dakika haber! İzmir'deki Gölcük Gölü buz tuttu
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Son dakika haber! İzmir'deki Gölcük Gölü buz tuttu

19.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:42
Son dakika haber! İzmir'deki Gölcük Gölü buz tuttu

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 1050 rakımlı Gölcük Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 1050 rakımlı Gölcük Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Kentte yüksek kesimlerde yağan karın ardından etkili olan soğuk hava, Gölcük Mahallesi'ndeki gölün yüzeyinde buz tabakası oluşmasına neden oldu.

İzmir'in turistik bölgelerinden olan mahallede karla kaplanan doğa ve buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

Mahalle esnaflarından Sevgi Yücepınar, gölün buz tutmasının ender görüldüğünü, yüzeyin önemli bölümünün buz tabakasıyla kaplandığını bunun sıcaklığın eksi 14-15'lere kadar düştüğünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Yağışlarla göldeki doluluğun artmasının da sevindirici olduğunu dile getiren Yücepınar, karlar eriyince gölün daha da dolmasını, bunun tarımsal verimliliği artırmasını beklediklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da dondurucu soğuk nedeniyle çok sayıda evde su tesisatı ve güneş enerjisi kolektörlerinde sıkıntı yaşandığını ancak kurak geçen sonbaharın ardından gelen yağışların kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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