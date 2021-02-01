Son dakika haber... Hatay'da 6 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
01.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:22
Son dakika haberler... Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ziyaret Mahallesi Ziyaret Sokak'taki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokaktaki 6 evin karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan