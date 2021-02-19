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Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİNE

19.02.2021 06:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 06:10
Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongreleri ile Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantı yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongreleri ile Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantı yapacak.

(Ankara/14.30/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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