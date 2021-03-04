Son dakika haber... Eskişehir'de devrilen minibüsün sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti
04.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:58
Son dakika haberleri... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Eyüb Çakır idaresindeki 03 ABD 827 plakalı minibüs, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Gökbahçe Mahallesi Pancar Yokuşu mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Eyüb Çakır ile araçta bulunan eşi Fatma Çakır hayatını kaybetti.
Çiftin sürücü ile aynı ismi taşıyan torunu ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar