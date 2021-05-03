- Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Trablus'taki temasları kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı