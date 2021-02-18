Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı

18.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:30
Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı

Son dakika haberleri... MERSİN'de dalgıç itfaiyeciler, ayağına misina dolanan martıyı kurtardı.

MERSİN'de dalgıç itfaiyeciler, ayağına misina dolanan martıyı kurtardı. Martı için yardıma gelen ancak motoruna misina dolanan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne de dalgıç itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Sahilde bir martının denizin yüzeyinde çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli dalgıçlar, denizin ortasındaki martıya yüzerek ulaştı. Çırpınmaktan bitkin düşen martıyı kısa sürede ayağına dolanan misinadan kurtaran ekipler, yarası olmayan kuşu dinlenmesi için karaya çıkardı.Ekipler, martıyı karaya çıkarıp olay yerinden ayrılacağı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duyunca geri döndü. Martının kurtarılması için yardıma gelen bir teknenin de denizdeki başka bir misinanın azizliğine uğradığı ortaya çıktı. Motoruna misina takıldığı için çalışmayan ve karaya vurma tehlikesi bulunan tekne ve içerisindeki 2 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


- Mersin
Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı
Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı
Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı
Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:54:27. #1.16#
title