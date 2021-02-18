Son dakika haber | Dalgıç itfaiyeciler önce martıyı ardından da mahsur kalan tekneyi kurtardı

MERSİN'de dalgıç itfaiyeciler, ayağına misina dolanan martıyı kurtardı. Martı için yardıma gelen ancak motoruna misina dolanan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne de dalgıç itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Sahilde bir martının denizin yüzeyinde çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli dalgıçlar, denizin ortasındaki martıya yüzerek ulaştı. Çırpınmaktan bitkin düşen martıyı kısa sürede ayağına dolanan misinadan kurtaran ekipler, yarası olmayan kuşu dinlenmesi için karaya çıkardı.Ekipler, martıyı karaya çıkarıp olay yerinden ayrılacağı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duyunca geri döndü. Martının kurtarılması için yardıma gelen bir teknenin de denizdeki başka bir misinanın azizliğine uğradığı ortaya çıktı. Motoruna misina takıldığı için çalışmayan ve karaya vurma tehlikesi bulunan tekne ve içerisindeki 2 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN