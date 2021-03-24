Son dakika haber! Çocukları Kurtarın Vakfı, Ürdün'deki Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri için yardım kampanyası başlattı

Son dakika haberler: Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children), VMLY&R şirketi ortaklığıyla Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'ndaki çocuklara ve ailelerine "Yanlarına alabildikleri son şey" adıyla yardım kampanyası düzenledi.

Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children), VMLY&R şirketi ortaklığıyla Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'ndaki çocuklara ve ailelerine "Yanlarına alabildikleri son şey" adıyla yardım kampanyası düzenledi.

Çocukları Kurtarın Vakfı'nın Ürdün şubesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyanın Suriyeli mülteci çocukları ve ailelerini korumak ve durumlarını iyileştirmek için başlatıldığı belirtildi.

Ürdün resmi televizyonu Royal kanalının internet sitesindeki habere göre, 11'inci yılına giren Suriye krizi sebebiyle Ürdün'e sığınan çocukların, gelirken yanlarında getirdikleri ve uzun yıllardır korudukları battaniye, futbol topu, tarak gibi eşyalarından ilham alınarak kampanyaya "Yanlarına alabildikleri son şey" adı verildi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mülteci kampındaki çocukların ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların arttığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu