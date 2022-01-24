Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı - Haberler
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Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı

Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anısına mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anısına mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını terörle mücadeleye adayan ve bu uğurda karanlık bir suikast sonucu aramızdan koparılan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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