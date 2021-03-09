Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama
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Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama

09.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:47
Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama

Son dakika haberleri: ADANA'da, son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 28'i tutuklandı.

ADANA'da, son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1-7 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 116 adrese baskın yapıldı. 156 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 50 kilo 378 gram esrar, 69 bin 356 uyuşturucu hap, 3 kilo 608 gram bonzai, 357 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 3 gram kokain ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 156 şüpheliden 28'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartı, 116'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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