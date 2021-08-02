Son dakika haber... AB'den Türkiye'ye orman yangınları için uçak desteği

Son dakika haberleri... AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 3 yangın söndürme uçağı gönderecek.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 3 yangın söndürme uçağı gönderecek.

Türkiye, son günlerde farklı bölgelerde çıkan orman yangınları nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. Bu çağrıya cevap veren Avrupa Komisyonu, Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderilmesi için süreci başlattı. Bu yangın söndürme uçakları, Avrupa sivil koruma kaynaklarının bulunduğu 'rescEU' programı kapsamında yer alıyor.

Kriz yönetiminden sorumlu Komisyon üyesi Janez Lenarcic, yaptığı açıklamada, "AB, bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Yardım teklif eden bütün ülkelere teşekkür ediyorum. Sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyor ölümcül yangınlara ilk müdahalede bulunmak için ellerinden gelen her şeyi büyük bir cesaretle yapan herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi. AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASIAB Sivil Koruma Mekanizması, afetlerin önlenmesi, afetlere hazırlıklı olma ve müdahale çalışmalarını geliştirmek amacıyla sivil koruma alanında AB'ye üye ülkeler ile 6 katılımcı ülke arasında iş birliğini güçlendirmektedir. Ortaya çıkan acil durumun boyutları bir ülkenin müdahale kapasitesini aştığında, söz konusu ülke mekanizma aracılığıyla yardım talep edebilmektedir.BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'le bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı