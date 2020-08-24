Son dakika haber! 4. kattan aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haber! 4. kattan aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da evlerinin 4. katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.

Son dakika haber! 4. kattan aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
24.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:51

Samsun'da evlerinin 4. katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşlarındaki R.U.A. balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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