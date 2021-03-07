Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı
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Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

07.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:56
Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, her gün yürek yakan bir olay meydana geliyor. Başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.

90 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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