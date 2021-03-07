Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı
İç savaşın devam ettiği Yemen'de, her gün yürek yakan bir olay meydana geliyor. Başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.
90 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.
YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar