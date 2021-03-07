Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, her gün yürek yakan bir olay meydana geliyor. Başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.