Son dakika gündem: Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika gündem: Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

30.09.2020 02:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:26
Son dakika gündem: Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 361, Bahreyn'de 246'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 361, Bahreyn'de 246'ya yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti, 1105 yeni vaka tespit edildi ve 541 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 361'e, vaka sayısı 38 bin 363'e yükselirken 17 bin 110 kişi sağlığına kavuştu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 485 kişinin enfekte olduğu, 662 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 246'ya, vakaların 69 bin 849'a, iyileşenlerin ise 62 bin 887'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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