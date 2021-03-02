Son dakika gündem: ABD'nin Oklahoma eyaletinde polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç öldü
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Son dakika gündem: ABD'nin Oklahoma eyaletinde polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç öldü

02.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:20
Son dakika gündem: ABD'nin Oklahoma eyaletinde polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç öldü

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında, polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında, polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, ekipler, kamyon hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yaşanan kovalamaca hırsızların kullandığı kamyonun kaza yapmasıyla son buldu. Polisin araçtan kaçan hırsızların ateşine karşılık vermesi sonucu 17 yaşındaki kız öldü.

Olay yerinden kaçan diğer genç ise saklandığı ormanlık alanda kendini vurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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