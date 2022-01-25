Son dakika: Guatemala'da 5 milise, iç savaşta kadınlara tecavüzden otuzar yıl hapis

Guatemala'da 1982'deki iç savaşta kadınlara tecavüz etmekle suçlanan beş eski milis, otuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümet yanlısı beş eski milis, 1982'de Rabinal köyünde beş yerli kadına tecavüz etmekten suçlu bulundu.

Mahkeme, beş eski milisi otuzar yıl hapse mahkum etti.

Diğer yandan söz konusu beş kadının dışında 29 kadın da milislerin cinayet işlediğini ve adam kaçırdığını ifade etti.

Ancak kadınlar, bu eylemlerin failleri arasında doğrudan beş milisi teşhis etmedi.

Hakim Gelvi Sical, mağdur kadınlar hakkında "Sessizliklerini bozmak, duyulmak ve adalet istemek için yıllarca beklediler." dedi.

İç savaşta 200 binden fazla can kaybı

Guatemala iç savaşı, 1954'te yapılan askeri darbenin ardından 1960-1996 döneminde hükümet ile yerlilerden oluşan ve yoksul Maya köylülerince desteklenen solcu isyancı grupları arasında yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Guatemala'daki 36 yıllık iç savaşta, çoğu Maya yerlisi 200 binden fazla kişi öldürüldü.

Mayalara karşı soykırım suçlarının da işlendiği iç savaşta köyler yok edildi ve on binlerce kişi ortadan kayboldu.

İç savaş döneminde birçok general, politikacı ve paramiliter grupların yöneticileri işledikleri suçlar nedeniyle mahkum edilmişti.