Son dakika! Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin yaraları sarılıyor
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Son dakika! Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin yaraları sarılıyor

19.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:09
Son dakika! Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin yaraları sarılıyor

Son dakika habere göre Giresun'da, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun'da, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre AFAD İl Müdürlüğünde, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında "Afet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tanrıvesen, devlet büyüklerinin destek ve talimatlarıyla halka hizmet için seferber olunduğunu, yoğun bir çalışmayla sel afetinin yaralarının sarıldığını belirtti.

Devletin şefkatli eliyle mağdur olan vatandaşlara hizmetleri sürdüreceklerini vurgulayan Tanrıseven, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin afetten etkilenen yerleşim birimlerinde incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Tanrıseven, hasarlı binalarla ilgili kararların kesinleşmesinin ardından yıkımların gerçekleştirileceğini ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutların yapılacağını kaydederek, başta altyapı olmak üzere yatırımlarla ilgili olarak Vali Enver Ünlü'nün bakanlıklar nezdinde temaslarının sürdüğünü aktardı.

Giresun Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Selçuk Aslan da belirlenen program dahilinde kırsal kesimde başta içme suyu ve yol olmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, gönderilen ödeneklerin vatandaşa hizmet için en iyi şekilde kullanılması gayretinde olduklarını vurguladı.

Toplantıya, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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