Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan "İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan "İzmir'de yolları müdahale ekiplerine bırakın" çağrısı Açıklaması

30.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:34
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."

Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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