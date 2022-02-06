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Son dakika: Esenyurt'ta elektrik direğinde patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Esenyurt'ta elektrik direğinde patlama

Son dakika haber... Esenyurt'ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi. Yürekleri ağza getiren patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiler göre, bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Patlamanın etkisini arttırmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, patlamaya müdahale etti. Öte yandan, direkteki patlama anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, direkteki patlamadan dolayı çevreye kıvılcımların saçıldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Haber

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