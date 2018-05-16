Son Dakika! Erdoğan 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile Görüşecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisiyle görüşeceği açıklandı. Masada ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüşeceği açıklandı.
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE KABUL EDECEK
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'yi kabul edecek.
"NÜKLEER ANLAŞMA GÖRÜŞÜLECEK"
Görüşmenin gündeminin ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma olacağı belirtildi.