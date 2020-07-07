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Son dakika ekonomi: ETSO'DAN Ecowoman projesi kapsamında organik tarım uygulamaları eğitimi

Son dakika haberi: Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında başlanmış/yürütülmekte olan CB 005.2.12.

Son dakika ekonomi: ETSO'DAN Ecowoman projesi kapsamında organik tarım uygulamaları eğitimi
07.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:19

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında başlanmış/yürütülmekte olan CB 005.2.12.079 sayılı ECO WOMAN-Initiatives To Manage Natural Resources For Better Life isimli proje faaliyetleri devam etmektedir.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü ECOWOMAN projesi kapsamında "Tarım Ürünlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik Üretiminin Organizasyonu ve Uygulanması" başlıklı bir eğitim düzenlenecektir. Proje (Proje No: CB 005.2.12.079, Sözleşme No: ??-02-29-174/ 23.07.2019) Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bulgaristan - Türkiye 2014-2020 tarafından finanse edilmektedir.

Proje, İyi uygulamaların yürütülmesiyle sınır ötesi bölgede hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların korunması ve kalitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler, ortak girişimler ve aktif işbirliğini amaçlamaktadır. Bu uygulamalar, sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin fiziksel ve biyolojik saflığını koruma ve yönetmeye ilişkin olarak, kişiler arasında, eğitim, bilgilendirme, danışma ve motivasyon yoluyla, saf ve dirençli doğal bir hayat sağlamak adına ekolojik ve organik çiftçiliği yaygınlaştırmak için kaynak oluşturma ve kapasite yaratmaya ilişkin olacaktır.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Euroclub Woman ortaklığında yürütülen projede, ekolojik tarıma yönelik saha araştırmaları, sergi organizasyonları, basın yayınları ve organik tarıma yönelik eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitimler 13-17 Temmuz 2020 ve 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olup her iki eğitim de 5 gün boyunca günde 6 saat olmak üzere toplam 30'ar saat sürecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcı sayısı her bir eğitim için 20 kişi ile sınırlı olup ilk başvuran 20 katılımcı kaydı kabul edilecektir.

Eğitim sonucunda, sınır ötesi bölgedeki insanların ekolojik ve organik üretimin uygulanması için motivasyonunun güçlendirilmesi, insanların ana bileşenlerinin saflığının depolanması ve yönetilmesi için kaynaklar ve kapasite oluşturmaları beklenmektedir.

Eğitime katılmak için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB&Dış İlişkiler Birimi'ne (Güliz Elif Yardımcı – Tel: 0284 2251014/130 – Email: elifersoz@etso.org.tr) başvuru yapılması - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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