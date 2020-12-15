Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3)

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bugün hem sert hem de yumuşak gücünü çok dengeli, faydalı bir şekilde kullandığını söyledi.

Türkiye'nin "küresel bir akıllı güç" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sert güç unsurlarını tüm sahada kullanırken yumuşak gücümüzden de aynı şekilde sonuna kadar faydalanıyoruz." diye konuştu.

"THY'nin bayrağımızı taşıdığı uzak kıtalardan, TİKA'mızın yardım elini uzattığı ücra köylere; Türk Maarif Vakfımızın eğitim verdiği dersliklerden, Kızılayımızın yardım kolileri dağıttığı mülteci kamplarına; Türkiye burslarından, Balkanlar'da din görevlilerimizin okuttuğu mevlitlere veya ata yadigarımız mirasımızın korunmasına kadar, her yerde insana dokunuyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, insani dış politikasının yanında, artık yumuşak güçte de önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, bugün ara buluculukta bir dünya markası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün AGİT'te, Birleşmiş Milletlerde, İslam İşbirliği Teşkilatında ara buluculuk eş başkanlıklarını farklı ülkelerle yürüten Türkiye Cumhuriyeti'dir. Niye farklı ülkeler değişirken Türkiye hep ara buluculukta eş başkanlığı yürütüyor? Artık İstanbul'da ara buluculuk konusunda yabancı diplomatlara ders veriyoruz, kurslar veriyoruz; bu Türkiye'nin gücüdür. Sadece coğrafyamızda değil, Somali'de, Filipinler'de, Mali'de, Venezuela gibi uzak coğrafyalarda da biz dürüst ve adil ara bulucu olarak saygı görüyoruz ve katkı sağlıyoruz. Kavgacı ve militarist bir dış politika izlemiyoruz." dedi.

Gündelik değil, vizyoner bir dış politika izlemeye çalıştıklarını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Pandemi döneminde herkes dijitalleşmeden, dijital diplomasiden bahsediyor. Oysa biz, dijital diplomasiye iki yıl önce başlamıştık. Pandemi başladığı zaman herkes panik halindeyken, biz altyapısı güçlü bir ülke olarak dijital diplomasiye hazırdık ve bunu da çok etkin bir şekilde kullandık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, salgın döneminde tahliyeler, tıbbi malzemeye erişim, salgınla mücadele ve küresel iş birliğinde öncü bir ülke olduğunu söyledi.

Çalışmalarının odağında, her zaman millet olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yurt dışında da soydaşlara ve vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

"Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa?"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye, dünya çapında bağımsız siyaset yürüten bir ülkedir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dünya çapında güç merkezi haline gelmiştir. Türkiye birçok ülkede hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş halkların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir; bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir ve gelişmişlik örneğidir." sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, "Kaldı ki sadece Sayın Aliyev değil, tüm dünyadaki duygular budur." değerlendirmesini yaptı.

"Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak yerine yabancı küresel sermayeyi getirerek ülkemizde üretimi güçlendirmekten rahatsız olmayın, bu, ülkeyi satmak değildir. Ne olur, bunlara tevessül etmeyelim, milletimiz de bunun ne olduğunu çok iyi bir şekilde görüyor." diyen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan atamalara itiraz edildiğini belirten Çavuşoğlu, "1965'te çıkan bir yasa… OECD'ye de en uygun kişiyi atadık, tüm çalışmalarını OECD üzerine yapan bir profesörümüzü atadık; siyasi bir tercih değildir." diye konuştu.

Meclis'te bir Ezidi milletvekili olmasından mutluluk duyduğunu, bunun, Türkiye'nin zenginliğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama Ezidiler konusunda Türkiye'yi suçladığını gördüm. Sayın Felaknas Uca'ya bir soru sormak istiyorum: Siz Sincar'da Ezidilerin şimdi ne çektiğini biliyor musunuz? Ezidi kardeşlerimiz önce DAEŞ'ten çekti, doğru, Keldaniler de çekti, Aramiler de çekti. Fakat siz Nobel Ödüllü ve DAEŞ kurbanı Nadia Murad'ı dinlediniz mi? Nadia Murad bana ve herkese şunu söyledi, 'DAEŞ gitti, PKK geldi. Şimdi, PKK Ezidilere zulmediyor.' Bana da 'Sayın Bakanım, ne olur, operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK, bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor, siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor, bizim çocuklarımızı öne atıyor, ölen bizim çocuklarımız.' dedi. Bana inanmıyorsanız Nadia Murad'a sorun. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Parti grubunuz mu izin vermiyor, PKK mı izin vermiyor?

Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz, orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi Başkanına, Johny Messo'ya ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Ezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen, okulları nasıl kapattığını dinleyin."

HDP sıralarından laf atmalara, "DAEŞ de teröristtir, alçak bir terör örgütüdür, PKK da alçak bir terör örgütüdür ama siz bunun ikisini de söylerseniz ben size saygı duyarım." karşılığını veren Çavuşoğlu, konuşmalarda geçen bir değerlendirme üzerine, İsrail'e büyükelçi atamadıklarını söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden