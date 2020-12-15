Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3)

15.12.2020 01:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:28
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3)

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bugün hem sert hem de yumuşak gücünü çok dengeli, faydalı bir şekilde kullandığını söyledi.

Türkiye'nin "küresel bir akıllı güç" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sert güç unsurlarını tüm sahada kullanırken yumuşak gücümüzden de aynı şekilde sonuna kadar faydalanıyoruz." diye konuştu.

"THY'nin bayrağımızı taşıdığı uzak kıtalardan, TİKA'mızın yardım elini uzattığı ücra köylere; Türk Maarif Vakfımızın eğitim verdiği dersliklerden, Kızılayımızın yardım kolileri dağıttığı mülteci kamplarına; Türkiye burslarından, Balkanlar'da din görevlilerimizin okuttuğu mevlitlere veya ata yadigarımız mirasımızın korunmasına kadar, her yerde insana dokunuyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, insani dış politikasının yanında, artık yumuşak güçte de önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, bugün ara buluculukta bir dünya markası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün AGİT'te, Birleşmiş Milletlerde, İslam İşbirliği Teşkilatında ara buluculuk eş başkanlıklarını farklı ülkelerle yürüten Türkiye Cumhuriyeti'dir. Niye farklı ülkeler değişirken Türkiye hep ara buluculukta eş başkanlığı yürütüyor? Artık İstanbul'da ara buluculuk konusunda yabancı diplomatlara ders veriyoruz, kurslar veriyoruz; bu Türkiye'nin gücüdür. Sadece coğrafyamızda değil, Somali'de, Filipinler'de, Mali'de, Venezuela gibi uzak coğrafyalarda da biz dürüst ve adil ara bulucu olarak saygı görüyoruz ve katkı sağlıyoruz. Kavgacı ve militarist bir dış politika izlemiyoruz." dedi.

Gündelik değil, vizyoner bir dış politika izlemeye çalıştıklarını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Pandemi döneminde herkes dijitalleşmeden, dijital diplomasiden bahsediyor. Oysa biz, dijital diplomasiye iki yıl önce başlamıştık. Pandemi başladığı zaman herkes panik halindeyken, biz altyapısı güçlü bir ülke olarak dijital diplomasiye hazırdık ve bunu da çok etkin bir şekilde kullandık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, salgın döneminde tahliyeler, tıbbi malzemeye erişim, salgınla mücadele ve küresel iş birliğinde öncü bir ülke olduğunu söyledi.

Çalışmalarının odağında, her zaman millet olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yurt dışında da soydaşlara ve vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

"Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa?"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye, dünya çapında bağımsız siyaset yürüten bir ülkedir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dünya çapında güç merkezi haline gelmiştir. Türkiye birçok ülkede hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş halkların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir; bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir ve gelişmişlik örneğidir." sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, "Kaldı ki sadece Sayın Aliyev değil, tüm dünyadaki duygular budur." değerlendirmesini yaptı.

"Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak yerine yabancı küresel sermayeyi getirerek ülkemizde üretimi güçlendirmekten rahatsız olmayın, bu, ülkeyi satmak değildir. Ne olur, bunlara tevessül etmeyelim, milletimiz de bunun ne olduğunu çok iyi bir şekilde görüyor." diyen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün, kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi, bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz, bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan atamalara itiraz edildiğini belirten Çavuşoğlu, "1965'te çıkan bir yasa… OECD'ye de en uygun kişiyi atadık, tüm çalışmalarını OECD üzerine yapan bir profesörümüzü atadık; siyasi bir tercih değildir." diye konuştu.

Meclis'te bir Ezidi milletvekili olmasından mutluluk duyduğunu, bunun, Türkiye'nin zenginliğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama Ezidiler konusunda Türkiye'yi suçladığını gördüm. Sayın Felaknas Uca'ya bir soru sormak istiyorum: Siz Sincar'da Ezidilerin şimdi ne çektiğini biliyor musunuz? Ezidi kardeşlerimiz önce DAEŞ'ten çekti, doğru, Keldaniler de çekti, Aramiler de çekti. Fakat siz Nobel Ödüllü ve DAEŞ kurbanı Nadia Murad'ı dinlediniz mi? Nadia Murad bana ve herkese şunu söyledi, 'DAEŞ gitti, PKK geldi. Şimdi, PKK Ezidilere zulmediyor.' Bana da 'Sayın Bakanım, ne olur, operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK, bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor, siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor, bizim çocuklarımızı öne atıyor, ölen bizim çocuklarımız.' dedi. Bana inanmıyorsanız Nadia Murad'a sorun. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Parti grubunuz mu izin vermiyor, PKK mı izin vermiyor?

Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz, orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi Başkanına, Johny Messo'ya ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Ezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen, okulları nasıl kapattığını dinleyin."

HDP sıralarından laf atmalara, "DAEŞ de teröristtir, alçak bir terör örgütüdür, PKK da alçak bir terör örgütüdür ama siz bunun ikisini de söylerseniz ben size saygı duyarım." karşılığını veren Çavuşoğlu, konuşmalarda geçen bir değerlendirme üzerine, İsrail'e büyükelçi atamadıklarını söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
TBMM'de 2021 Bütçesi görüşmeleri başladı (3)
TBMM'de 2021 Bütçesi görüşmeleri başladı (3)
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik.
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cemal Hünal Aleyna Tilki Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu (3) | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 01:28:28. #1.15#
title