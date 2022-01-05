Son dakika... Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Son dakika... Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Pusatlar köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındığı bildirildi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Pusatlar köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındığı bildirildi.

Köy Muhtarı Bayram Güngör, yaklaşık 40 bin TL'ye mal olan 3 tonluk yangın söndürme tankerinin maliyetinin yarısını köylülerin, diğer yarısını ise Çavdarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin karşıladığını söyledi.

Muhtar Güngör,yangın söndürme tankeri alımına katkıda bulunan Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve hayırsever köy halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son dakika... Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title