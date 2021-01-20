Son dakika! Çin'in aşı şirketleri, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! Çin'in aşı şirketleri, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu

20.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:40
Son dakika! Çin'in aşı şirketleri, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu

Son dakika haberler: Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki aşı şirketleri CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) başvurduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki aşı şirketleri CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) başvurduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin şirketlerinin, DSÖ gibi çok yönlü mekanizmalarla iş birliği yapmasını ve gelişmekte olan ülkelerde aşıların erişilebilir olmasına katkıda bulunmasını desteklediklerini belirtti.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, DSÖ'ye resmen başvuruda bulunduğunu aktaran Hua, Çin'in de DSÖ ile yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Hua, ayrıca 40'ı aşkın ülkeden Çin aşılarına talep olduğunu ifade etti.

Çin'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 15 milyonu geçti

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Vang Bin, ülke genelinde Kovid-19 aşısı olanların sayısının 15 milyonu geçtiğini duyurdu.

Ülkede aşı kampanyası 3 Ocak'ta başlamış, Pekin'de 17 Ocak itibarıyla 1,7 milyon kişi aşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Demet Şener Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Çin'in aşı şirketleri, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:57:43. #1.15#
title