Son dakika... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 454'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 454'e yükseldi

Son dakika haberleri: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 642 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 454'e yükseldi
02.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:29

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 642 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 16 bin 454'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 642 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 16 bin 454'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 615 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Mansur Yavaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Defne Samyeli Rasim Öztekin Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ricardo Quaresma Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Düğün Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 454'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 09:31:30. #1.14#
title