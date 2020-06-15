Son Dakika: Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
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Son Dakika: Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Son dakika haberi... Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

15.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:33

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Son Dakika: Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Kaynak: İHA

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