Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 2 kulübenin zarar gördüğü yangında, 5 hektarlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanı görenler, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, arama- kurtarma ile orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 2 arazöz, 2 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 kulübe zarar görürken, 5 hektarlık alanda yanarak kül oldu.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Murat Kurum Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Marcao Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Sergen Yalçın Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:09:54. #1.12#