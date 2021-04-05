Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haber: Bingöl'de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PN 6243 plaka otomobil ile 16 EN 312 plaka araç kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ederek, ambulanslarla devlet hastanesine sevk etti.

İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı araçları kontrol ederken, polislerde kaza yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:31:56. #1.16#
title