Son dakika: Beypazarı'nda yol belgesi olmayan araçlara ilişkin işlem yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tarlaya işçi taşıyan ve yol belgesi bulunmayan araçlara ilişkin işlem yaptı.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tarlaya işçi taşıyan ve yol belgesi bulunmayan araçlara ilişkin işlem yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde, tarlalara işçi taşınan araçların yol belgelerinin olması gerektiğini hatırlattı.

Bazı sürücüler bu duruma itiraz ederken, bu konuda kendilerine ilgili kurumlardan açıklama yapılmasını beklediklerini kaydetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bu konudaki denetimlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak