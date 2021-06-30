Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı
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Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı

Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Batman merkez Korik Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Rinde Kayra'nın evi valilik tarafından onarılarak, yeni eşya ile teslim edildi.

Batman merkez Korik Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Rinde Kayra'nın evi valilik tarafından onarılarak, yeni eşya ile teslim edildi.

Korik Mahallesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Rinde Kayra'nın evi Vali Hulusi Şahin'in talimatıyla Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batman Belediyesi işbirliği ile yenilendi.

10 gün önce yanan evde incelemelerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, ev sahibi Rinde Kayra ile görüşerek taleplerinin yerine getirilmesi ve evin bakım ve onarımdan geçirilmesi ve oturulabilir hale gelmesi için talimat vermişti.

Hasar tespit çalışmalarının ardından bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve belediye ekipleri, yangında zarar gören evin kapı ve pencerelerini değiştirerek evin sıva, alçı, boya, asma tavan işlemlerini yaptıktan sonra mobilya ve beyaz eşya yerleştirilip Rınde nineye teslim etti.

Yeni evine yerleşen Rınde Kayra evinin onarımını sağlayan ve eşya alan bu işte emeği geçen herkese teşekkür etti. - BATMAN

Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı
Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı
Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı
Son dakika! Batman'da yangında evi yanan Rinde ninenin evi onarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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