AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz"
01.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:27
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu