AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz"
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz"

01.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:27

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz'
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz'
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz'
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz'
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '2023 hedefinde, sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayı hayata geçireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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