Adalet Bakanı Gül'den Yaptırım Tepkisi: Herhangi Bir Ülkede Tek Kuruşum Yoktur

Adalet Bakanı Abdullah Gül ABD yönetiminin kendisine yaptırım yapma kararı ardından, ABD'de mal varlığı olduğuna dair yorumlara açıklık getirdi. Gül, '' ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur.'' dedi.

"HERHANGİ BİR ÜLKEDE TEK KURUŞ PARAM YOKTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Türk hükümeti Adalet ve İçişleri bakanlarına yönelik, ABD'deki mal varlıklarını, ABD'ye girişlerini ayrıca iştirakleri bulunan ticari kurumları etkileyen yaptırım kararı açıklamıştı.