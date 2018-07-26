Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan, Rahip Andrew Brunson Açıklaması: Büyük Yaptırımlar Uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bu arada tutukluluk hali ev hapsine çevrilen Pastör Andrew Brunson'u arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD'ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda ona güvence verdim. Brunson tamamen serbest bırakılana dek vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"AYLARDIR YORULMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan ABD Büyükelçiliği'nden, Başkan Yardımcısı Pence'nin konu hakkındaki bir diğer açıklaması da Türkçe olarak paylaşıldı. Pence, "ABD Başkanı Trump ile geçen hafta da açıkça belirttiğimiz gibi, Rahip Brunson'ın serbest bırakılması için aylardır yorulmaksızın çalışıyoruz. Brunson uzun zaman önce serbest bırakılmalıydı. Şu anda ev hapsinde, ancak tamamen serbest bırakılana ve ailesi, dostları ve kilisesi ile yeniden bir araya gelene dek vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekim 2016'da PKK ve FETÖ adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Andrew Brunson, Çarşamba günü İzmir Cezaevi'nden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

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