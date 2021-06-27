Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi idam edildi

Somali'nin yarı özerk bölgelerinde Puntland'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 21 kişi idam edildi.

Somali'nin yarı özerk bölgelerinde Puntland'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 21 kişi idam edildi.

Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi devam ediyor. Ülkenin yarı özerk bölgelerinden Puntland'da Eş-Şebab'a üye olmaktan suçlu bulunan 21 kişi idam edildi. Galkayo'da bulunan bir askeri mahkeme tarafından idama mahkum edilen teröristler, kurşuna dizilerek idam edildi. Teröristlerden 18'inin 10 yıldan fazla süredir suikast ve bombalama eylemeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Teröristlerin idam edildiği saatlerde ise, Eş-Şebab'ın Mudug bölgesindeki Wisil kasabasını saldırdığı ve en az 20 askeri öldürdüğü iddia edildi.

Eş-Şebab ülkenin güney ve orta bölgelerinin çoğunu kontrol ederken, Hiraal Enstitüsü tarafından Ekim ayında yayınlanan bir araştırmada, terör örgütünün Somali hükümetinden daha fazla para topladığı öne sürülmüştü. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı