Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de ordu birlikleri, Eş-Şebab terör örgütü üyesi 21 kişiyi etkisiz hale getirdi.

ORDU (AA) - Somali'de ordu birlikleri, Eş-Şebab terör örgütü üyesi 21 kişiyi etkisiz hale getirdi.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, ülkenin Galmudug bölgesinde ordu birlikleri, Eş-Şebab örgütü üyelerince düzenlenen saldırıyı püskürttü.

Ordu birlikleri ile Eş-Şebab üyeleri arasında yaklaşık 1 saat süren çatışmada, 21 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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