Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi
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Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel
Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi

SİVAS'ta bir sokak köpeği, arka ayakları bağlı halde ölü bulundu.

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SİVAS'ta bir sokak köpeği, arka ayakları bağlı halde ölü bulundu. Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, "Bu hayvan ayakları bağlanıp işkence edilerek öldürülmüş. Caydırıcı yaptırımlar gerekli" dedi. 

Kent merkezindeki Paşapınarı mevkisinde sokak hayvanları için düzenli besleme yapan bir gönüllü, ağzı ve gözleri açık, arka ayakları bağlanmış halde ölü bir sokak köpeği buldu. Bu kişi, köpeğinin videosunu ve fotoğraflarını cep telefonu kamerası ile kaydederek hayvanseverlere gönderdi. Hayvanseverler, köpeğin işkence sonucu öldürüldüğünü iddia edip tepki gösterdi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

'BU OLAY NE İLK NE DE SON OLACAK'Sivas Hayvan Hakları Federasyonu İl Başkanı Özge Nihan Çubukçu, "İki gün önce bir gönüllümüz Sivas'ta besleme yaparken Paşapınarı mevkisinde bir köpek bulmuş, arka ayakları zincirle bağlanmış. Ağzı açık bir vaziyette gözleri açık şekilde ölmüş hayvan. Köpek, öyle açlıktan falan değil, işkence görerek ölmüş. Besleme yapan gönüllümüz bize haber vermişti, biz de polise ulaştık. Polis belli dönemlerde Paşapınarı mevkiinde denetlemelerini sürdürecek. Biz biliyoruz ki bu olay ne bir ilk ne de bir son olacak" dedi.5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun düzenlenerek ciddi yaptırımlar uygulanmasını isteyen Çubukçu, "Bunu tabi ki kısa vadede değiştirme şansımız yok. Polislerin de yapabileceği şey yok. Gidecekler orada yaptıkları araştırma sonucunda tesadüfen bir şey bulabilirlerse bu şahsa peşin fiyatına 4 taksitle ödenen bir para cezası verecekler. Bunun faili bu işten kurtulacak. Kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilecek" diye konuştu.'ARAMIZDA DOLAŞIYORLAR'

Hayvansever Nurten Tezer ise, "Bugün eğer hayvana yapılan işkencenin cezası olsaydı bu vahşetler bu kadar çok olmayacaktı. Ölen bir insan olsa cezası var. Ama hayvanlara yapılan suçlar göz ardı ediliyor. Aslında o kişiler hayvanları en zayıf halka buldukları için bunları yapıyorlar ama maalesef bizler için de büyük bir tehlike olarak aramızda dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.


- Sivas
Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi
Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi
Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi
Sokak köpeği ayakları bağlı ölü bulundu; hayvanseverler tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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