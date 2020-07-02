Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 4 - 5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, Bİlim Kurulu toplantısı sonrası günlük koronavirüs tablosunu paylaşarak, yeni tip koronavirüsün Türkiye'deki son durumuna yönelik değerlendirmede bulundu. Peki, hata sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka oranlarındaki artışa da değinen Bakan Koca, okullar açılacak mı sorusuna da yanıt verdi.

4 - 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunarak, halkı uyardı. Geçtiğimiz iki hafta gerçekleşen lise ve üniversiteye geçiş sınavları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da tekrar edip, etmeyeceği merak konusu oldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Fahrettin Koca, 1 Temmuz akşamı kameralar karşısına geçerek günlük koronavirüs tablosunun değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları da açıkladı. En çok sorgulanan konu, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup, olmayacağıydı ve bu konu ile ilgili henüz bir karar bulunmuyor.

Bakan Koca konuşmasında, ''Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaranlardan biridir. Alınacak üç tedbir, maske, mesafe, temizlik." ifadelerine yer verdi.

1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Normalleşme ile birlikte son bir kaç haftadır artan vaka oranlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu artışların kontrol edilebilecek düzeyde olduklarını bildirmişti. 1 Temmuz koronavirüs tablosuna göre ise bin 192 vaka, 19 vefat, 2 bin 311 iyileşen hasta ve bin 35 yoğun bakım sayısı bulunuyor. Öte yandan entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313 şeklinde görülüyor. Koca, son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalamasının 70 ve genellikle erkeklerde koronavirüse rastlandığını belirtti.

Ayrıca, yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş gösteren 5 ili de bildiren Fahrettin Koca; ''Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce illeri başarısıyla örnek iller.'' dedi.