Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye ceza

28.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:02
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye ceza

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını uymayan 106 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını uymayan 106 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 20 yaş altı 104 şahıs, 65 yaş üstü 2 kişi olmak üzere toplam 106 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ekip yaptığı uygulamalarda ise 607 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 10 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesti.

Uygulamalarda denetlenen 670 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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