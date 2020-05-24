Sokağa çıkamayan yaşlıların bayramını kutladılar
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Sokağa çıkamayan yaşlıların bayramını kutladılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, evlerinden çıkmakta güçlük yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini dolaşarak, Ramazan Bayramını kutladı.

Sokağa çıkamayan yaşlıların bayramını kutladılar
24.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:23

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, evlerinden çıkmakta güçlük yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini dolaşarak, Ramazan Bayramını kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yaşlılara sokağa çıkma iznine rağmen evinden çıkamayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların bayramını kutlamak için ev ev dolaştı. Süleymanpaşa ilçesinde yaşı ilerlemiş, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli olan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapılarına gelen ekipleri görünce mutlu olduklarını ifade ettiler. Belediye ekiplerince ziyaret edilen vatandaşlara hediye takdim edildi.

Evi ziyaret edilen 91 yaşındaki Tevfik Uzel yaptığı açıklamada, kendilerini unutmayan belediye ekiplerine teşekkür ederken, 71 yaşındaki Akile Avcı da rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamadığını ifade ederek, böyle anlamlı bir günde kendilerinin kapılarına kadar gelip bayramlarını kutlayan belediye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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