Söğütlü'de sergi açılışı

Söğütlü İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan eserler, sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Levent Mahallesi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan İlçe Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, ilçedeki gençlerin ve ev hanımlarının fabrikada çalışmasının, ev ekonomileri ve esnafa büyük katkı sağladığını söyledi.

Evlerde yapılan organik ve hijyenik ürünler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan projelere destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini vurgulayan Çiçekli, serginin açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Çiçekli, sergiye katılan kadınlara "Çağdaş Bir Dervişin Dünyası" kitabını da hediye etti.

Açılışa Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA