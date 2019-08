Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polisin kovulması istendi

NEW New York Polis Teşkilatı (NYPD) Disiplin Kurulu, 2014'te siyahi Amerikalı Eric Garner'ın gözaltına alındığı sırada boğazını sıkarak ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo'nun işten kovulmasını tavsiye etti.

ABD medyasında çıkan haberlerde, NYPD Disiplin Soruşturma Amiri Rosemarie Maldonado'nun hazırladığı raporda, Pantaleo'nun Garner'a karşı polis teşkilatı tarafından yasaklanan "boğaz sıkma" tekniğini kullandığı gerekçesiyle işine son verilmesini önerdiği belirtildi.

Daniel Pantaleo'nun Eric Garner'ın ölümündeki etkisi hakkındaki son kararı ise ay sonuna kadar NYPD Emniyet Müdürü James O'Neill'ın vereceği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kararı "Hesap verilebilirlik ve adalete doğru atılan bir adım" diye tanımlayarak, "Bugün, 5 yıl aradan sonra ilk defa adalet sistemi çalışıyor. Umuyorum bu, Garner ailesine dava hakkında bir ferahlık ve huzur getirir." dedi.

New York'un en büyük polis sendikası Polis Yardımsever Derneği Başkanı Patrick J. Lynch ise kararı "siyasi delilik" olarak niteleyerek, Emniyet Müdürü O'Neill'ın Pantaleo'yu kovması durumunda teşkilatı "felç edeceği" uyarısında bulundu.

Lynch, "Bu kararın polislere gönderdiği mesaj belli, 'koruduğunuz şehirden herhangi bir destek beklemeyin'. Eğer (O'Neill) bu korkunç kararı onaylarsa, polis teşkilatını kaybedeceğini biliyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Polis memuru Pantaleo, Eric Garner'ın ölümünden bu yana silahı alınarak ve devriye görevinden el çektirilerek masa başında görev yaptırılıyor.

Geçen ay, Garner'ın ölümünün 5'inci yıl dönümünden bir gün önce federal savcılar, 5 yıllık bir sivil haklar soruşturmasının ardından Pantaleo hakkında suç duyurusunda bulunmayacaklarını açıklamıştı.

- Eric Garner olayı

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz 2014'te meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Eric Garner, sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, NYPD polisleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Çıkan arbedede 33 yaşındaki Daniel Pantaleo adlı polis memuru tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan ve fenalaşan Garner, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Çevredeki insanlar tarafından çekilen görüntülerde, astım hastası olan Eric Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce defalarca "nefes alamıyorum" dediği duyulmuştu.

Garner'ın boğazını sıkarak ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Pantaleo aileden özür dilemiş, ancak Eric Garner'ın eşi ve çocukları bunu kabul etmemişti.

Olayı soruşturan jüri, Aralık 2014'te Pantaleo'nun yargılanmasına gerek olmadığı yönünde karar vermişti.

Aynı dönemde Missouri Ferguson'da siyahi genç Michael Brown'ı silahla öldüren polise jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine ülke genelinde siyahilere yönelik polis şiddeti eleştirilere neden olmuş, sosyal medyada "Siyahilerin Yaşamları Değerlidir" (BlackLivesMatter) etiketiyle başlatılan paylaşımların ardından geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Eric Garner'ın son sözü olan "Nefes alamıyorum" (I can't breath) ifadesi, protesto gösterilerinde de siyahilere karşı polis şiddetini sembolize eden en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

