Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Yoldaş, Şanlıurfa'ya atandı Siverek Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Yoldaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Siverek Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Yoldaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle Şanlıurfa'ya atanan Yoldaş, AA muhabirine, ilçede 2 yıl görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siverek'te terör davalarının görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zorlu bir görev yürüttüklerini hatırlatan Yoldaş, "Görev süremiz boyunca 500 dosyayı karar bağladık. İnsanların adalete olan güvenlerini arttıracak kararlar vermeye gayret ettik. Kendi talebimiz, HSK'nın takdiriyle yeni bir görev yerine atandık. Zorlu bir görev bizi bekliyor. İnşallah mahcup olmadan burada da adaletin gerektirdiği şekilde görevimizi yürüteceğiz. Siverek'te güzel dostluklar edindik. Güzel anılarımız oldu. Yakın bir bölgeye atandık illa buraya yine gelip gideriz. Bize destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA