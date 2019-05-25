Sivasspor'dan Mattias Bjarsmyr'e teşekkür

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr'e kulübe verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin 2 Ağustos 2017'de renklerine bağladığı Bjarsmyr'in sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Bjarsmyr'e Sivasspor'a verdiği hizmetler için teşekkür edilip, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.

İsveçli stoper, iki sezonda ligde 60 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Kaynak: AA