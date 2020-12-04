Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti
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Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti

04.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:13

Sivas'ta vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti.

Sivas'ta vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını yasağa dakikalar kala karşılamaya devam etti. Sivas'ta bazı vatandaşlar, uygulanacak 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti. Vatandaşlar, kısıtlama öncesi kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe Mesire alanı mevkiinde ki tatlı su çeşmesine araçlarıyla gidip bidon bidon su doldurdular. Araçları bulunmayan vatandaşlarsa mahallelerinde bulunan tatlı su çeşmeleri önünde kuyruk oluşturdu. - SİVAS

Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti
Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti
Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti
Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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