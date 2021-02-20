Sivas'ta üç vaşak görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta üç vaşak görüntülendi

20.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:44
Sivas'ta üç vaşak görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.

Ağlıkçay köyü muhtarı Hüsnü Güler, Divriği ilçesine giderken yolda üç vaşak gördü.

Güler, vaşakları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailecek gezmeye çıktığımız esnada yol kenarında araziye doğru üç vaşağın çıktığını fark ettik. Bölgemizde vaşakların sayılarında artış olmaya başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta üç vaşak görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 17:44:26. #1.16#
title