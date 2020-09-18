Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikaledeki rekolte yüzleri güldürdü.

Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü
18.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:25

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikaledeki rekolte yüzleri güldürdü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde 19 bin dekar alanda, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale ekildi.

Ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde ekimi yapılan "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinden bu yıl 5 bin 600 ton ürün elde edildi.

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, kurak ve soğuk iklim şartlarıyla tritikale üretiminde daha yüksek verim elde edilen Sivas'ta üretilen alternatif yem tritikaleye çiftçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Tritikalenin Türkiye'de yaklaşık 400 bin dekar ekim alanı olduğunu belirten Keskin, bu üründeki tohum ihtiyacının yarısını da kendilerinin karşıladığını ifade etti.

Hasan Keskin, Erzincan, Erzurum, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir başta olmak üzere birçok ile tritikale tohumu gönderdiklerini dile getirdi.

Bu yılki hasat dönemini tamamladıklarını aktaran Keskin, "Dekardan ortalama 300 kilogram verim aldık. 19 bin dekar alanda tritikale ekimi yapıldı ve 5 bin 600 ton mahsul elde ettik." dedi.

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor"

Sivas'ta üretilen tohumluk tritikalenin kalitesi ve veriminin yüksek olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor. Protein oranı 14-16 arasında değişiyor, aynı zamanda kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda sapı yüksek olduğu için hayvancılık yapanlar bunu saman olarak da değerlendirmektedir. Saman ihtiyacı çok olduğu için tritikale ekim alanı daha da gelişiyor. Bu konuda çiftçilerle istişare edip ekim alanları daha fazla tritikaleye yönlendirildi. Tritikale, buğday ve arpadan daha verimli. Dekardan 250 kilogram buğday yerine 300-350 kilogram tritikale alanlar var."

Ulaş TİGEM olarak Türkiye'nin tritikale tohum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşıladıklarını belirten Keskin, "Türkiye'de 8-9 bin ton tohum ihtiyacı oluyor, bunun yüzde 50'sinden fazlasını biz karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Serhat Zafer
Serhat Zafer
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:29:53. #1.14#
title