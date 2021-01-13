Sivas'ta şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı
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Sivas'ta şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

13.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:50
Sivas'ta şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Sivas'ta elektronik posta gönderdikleri kadının cep telefonuna zararlı yazılım yükleyerek bilgilerine ulaştıkları ve ele geçirdikleri özel görüntüleriyle şantaj yoluyla para talep ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalandı.

Sivas'ta elektronik posta gönderdikleri kadının cep telefonuna zararlı yazılım yükleyerek bilgilerine ulaştıkları ve ele geçirdikleri özel görüntüleriyle şantaj yoluyla para talep ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalandı.

İddiaya göre, R.A, kimden geldiğini bilmediği elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıkladı.

Bir süre sonra internet bankacılığına erişemeyen R.A'ya tanımadığı bir cep telefonu numarasından, özel görüntüleri gönderildi.

Şüpheliler, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek R.A'yı tehdit etti.

R.A'nın müracaatı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri detaylı çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çalışmalar sonucunda şantaj, tehdit ve dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler H.U, M.A, H.B. ve S.K'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi.

Zanlılar, Sivas ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerinin düzenlediği müşterek operasyonla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerindeki aramada, zararlı yazılım yüklemede kullanılan çok sayıda dijital materyal, suç işlemek amacıyla kurdukları değerlendirilen matbaada geçersiz ibareli çok sayıda dolar, 200 liralık 4591 banknot halinde 918 bin 200 lira sahte para, tefecilik işlerinde kullanıldığı değerlendirilen POS makineleri ve şirket kaşeleri, çok sayıda sahte belge ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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