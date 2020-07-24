Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi Sivas'ta, kurban kesim yerlerinin belirlendiği bildirildi.

Sivas'ta, kurban kesim yerlerinin belirlendiği bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince belediyece çeşitli tedbirlerin alındığı, kurban kesim yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlar kurbanlıklarını, Çayyurt, Yenişehir, Orhangazi, Şeyh Şamil, Kümbet, Danişmentgazi ve Yenidoğan mahallelerinde bulunan pazar alanlarında kesebilecekleri kaydedilirken, sağlık ve hijyenik şartlara uymak şartıyla kendi bahçelerinde de kesebilecek.

Açıklamada, cadde ve sokaklarda et çekimine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA