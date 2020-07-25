Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
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Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
25.07.2020 06:45 | Son Güncelleme: 25.07.2020 07:23

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Murat Yıldırım için yakınlarınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapıldı.

Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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