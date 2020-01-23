Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

23.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:16
Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden 'da 1, Gürün'de 17, Kangal'da 2, 'da 5 ve Zara'da 2 olmak üzere 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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