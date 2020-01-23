Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
23.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:16
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 1, Gürün'de 17, Kangal'da 2, Şarkışla'da 5 ve Zara'da 2 olmak üzere 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA