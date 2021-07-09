SİVAS GEMEREK KARTALKAYA BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Sivas Gemerek Kartalkaya Barajında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları devam eden Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması sonrasında barajdadepolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench ve Seydinali Rölokasyon yolu imalatları tamamlandı. Barajda perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Kartalkaya - Deliler Rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 3. 275. 000 m³ gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33, 16 milyon m3olan Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre