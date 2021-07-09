SİVAS GEMEREK KARTALKAYA BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVAS GEMEREK KARTALKAYA BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

SİVAS GEMEREK KARTALKAYA BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Sivas Gemerek Kartalkaya Barajında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları devam eden Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması sonrasında barajdadepolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench ve Seydinali Rölokasyon yolu imalatları tamamlandı. Barajda perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Kartalkaya - Deliler Rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 3. 275. 000 m³ gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33, 16 milyon m3olan Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ajda Pekkan Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİVAS GEMEREK KARTALKAYA BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:21:10. #1.16#

title